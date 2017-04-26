В отношении липецкого завода, затопившего город соком, возбудили новое дело

Лебедянь, Липецкая область, , 12:39 — REGNUM Липецкая межрайонная природоохранная прокуратура возбудила в отношении ООО «Лебедянский», входящего в группу компаний PepsiCo, новое административное дело — о нарушении требований водоохранного законодательства. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Напомним, 25 апреля около 10:00 в Лебедяни обрушилась кровля в одном из складских помещений завода. По предварительным данным, пострадавших было двое.

Обрушение произошло на складе готовой продукции, и после него продукция со склада потекла по улицам Лебедяни в реку Дон. Следственный комитет начал проверку по данному факту, природоохранная прокуратура будет оценивать вред, нанесенный водоему, а региональное управление Росприроднадзора возбудило дело об административном правонарушении по статье «Нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и (или) истощение».

Всего на складе хранилось примерно 28 млн тонн сока в упаковках. Значительная часть тары пострадала, но сколько именно продукции утекло, — пока неизвестно. Сок по системам водоотведения сточными водами сбрасывался в реку Дон.

У завода есть право использовать реку для сброса очищенных сточных вод, но только при условии учета объемов очищенных сточных вод с помощью счетчика расходометра с интегратором акустического действия. Предприятие должно вести учет объема сброса сточных вод и их качества, проводить регулярные наблюдения за водными объектами и их водоохранными зонами, а также предоставлять результаты в федеральный орган исполнительной власти.

Однако в ходе проверки выяснилось, что ООО «Лебедянский» не исполняет указанное требование. По данному факту в отношении общества и инженера-эколога предприятия природоохранный прокурор возбудил дело об административном правонарушении статье «Нарушение правил водопользования при сбросе сточных вод в водный объект». Также в суд направили иск с требованием обязать ООО «Лебедянский» установить прибор учета сброса сточных вод.

В день аварии, 25 апреля, по поручению Липецкой межрайонной природоохранной прокуратуры лаборатория ОКУ «Гидротехнические комплексы» и Липецкий филиал ФБУ «ЦЛАТИ по ЦФО» отобрали пробы сточных вод. Результаты комплексного анализа будут подготовлены в течение пяти суток.

По результатами первых исследований, данных, свидетельствующих о массовой гибели биоресурсов, не обнаружено. Организован мониторинг качества природных вод реки Дон в Лебедянском, Краснинском, Задонском и Хлевенском районах Липецкой области. Также информация по вышеуказанным фактам направлена Воронежскому межрайонному природоохранному прокурору.

По итогам проведенного административного расследования будет дана правовая оценка степени негативного воздействия аварийной ситуации на водные и биологические ресурсы реки Дон.

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