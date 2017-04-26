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Роспотребнадзор предупреждает о вспышке кори в странах ЕС

Происшествия

Число заболевших составляет более 4000 человек, зарегистрированы летальные исходы

Москва, 26 апреля 2017, 12:04 — REGNUM  Федеральная служба по контролю в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека предупреждает российских туристов о том, что с начала 2017 года наблюдается эпидемический подъем заболеваемости корью в странах Европейского союза, сообщили в Роспотребнадзоре.

Случаи заболеваний зарегистрированы в 14 странах: Австрия, Румыния, Болгария, Бельгия, Чехия, Венгрия, Франция, Германия, Швеция, Италия, Португалия, Исландия, Испания, Швейцария.

Общее число заболевших составляет более 4000 человек. Наибольшее число случаев зарегистрировано в Румынии и Италии. В некоторых случаях зарегистрированы летальные исходы. Также отмечены случаи заражения медицинского персонала.

В настоящее время европейскими специалистами проводится комплекс мероприятий по локализации эпидемической ситуации, в том числе вакцинация населения.

Роспотребнадзор обращает внимание российских граждан и просит учитывать данную ситуацию при планировании поездок.

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Как сообщало ИА REGNUM, по результатам 2016 года по борьбе с корью стали изменения в национальном календаре прививок. Возрастной ценз по прививкам увеличен с 35 до 55 лет. Это нововведение следует учитывать при планировании мероприятий на 2017 год.

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