В Киеве на территории детского сада прогремел взрыв

Киев, , 11:56 — REGNUM В Киеве на территории детского дошкольного учреждения взорвался неизвестный предмет. Об этом 26 апреля сообщает пресс-служба управления Нацполиции Киева.

Инцидент произошел в 8:50, когда местная жительница вела в детский сад ребенка шести лет. По дороге мальчик подобрал похожий на шарик предмет и бросил его на землю, в этот момент раздался взрыв.

Пострадавших нет, однако асфальт на месте взрыва оказался поврежден. Место происшествия осматривают сотрудники полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля в селе Агвали Цумадинского района Дагестана в помещении компьютерного клуба взорвалась граната. Погиб один ребенок, десять человек (четверо школьников и шестеро студентов) получили ранения. Разрывной снаряд принес в клуб один из подростков, гранату он обнаружил в тайнике у своего деда.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» и «Незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств».

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