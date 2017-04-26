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Громкое дело замдиректора Воронежского Фонда капремонта довели до суда

Происшествия

Михаил Гольцов обвиняется в совершении преступлений по трем статьям

Воронеж, 26 апреля 2017, 11:43 — REGNUM  Уголовное дело в отношении бывшего заместителя директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области Михаила Гольцова направлено в суд, сообщил корреспонденту ИА REGNUM 26 апреля старший помощник прокурора области Михаил Усов. Гольцову грозит до 12 лет лишения свободы.

Гольцов обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в значительном размере»), ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») и трех преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в крупном размере»).

Гольцов, являясь заместителем гендиректора Воронежского областного фонда капремонта многоквартирных домов, был председателем конкурсных комиссий для проведения отбора подрядных организаций для оказания услуг или выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества.

Как считает следствие, в июле — октябре 2015 года обвиняемый получил взятки в 180 и 200 тыс. рублей. Также, по версии следствия, ему был предоставлен ряд услуг — построен забор на земельном участке за 400 тыс. рублей и сделан ремонт квартиры, на 82 тыс. рублей.

Следователи считают, что за вознаграждения Гольцов способствовал организациям в обеспечении победы в конкурсном отборе подрядчиков для выполнения работ по капремонту в многоквартирных домах.

Кроме того, Гольцов обвиняется в превышении полномочий: по версии следствия, он создал препятствия для компании-подрядчика в осуществлении ее деятельности и склонил членов комиссии к решению об исключении общества из числа участников конкурса при отборе организаций для выполнения работ по капитальному ремонту.

Сам Михаил Гольцов своей вины в инкриминируемых деяниях не признает, он отказался от дачи показаний. Сейчас он находится под домашним арестом.

Вместе с тем, сообщили в региональном СУ СКР, в рамках уголовного дела допрошено более 30 человек — в том числе сотрудники фонда, представители подрядчиков, более 10 членов конкурсных комиссий; проведен комплекс необходимых судебных экспертиз, в том числе видеотехническая, фоноскопические и строительно-технические, проведены необходимые осмотры.

На имущество обвиняемого наложен арест.

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В СКР напомнили, что ранее был вынесен приговор по уголовному делу о даче взятки в отношении директора компании-подрядчика: он свою вину признал, ему было назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев и штрафом в размере шестикратной суммы взятки — 1,6 млн рублей в доход государства. Приговор вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, о возбуждении уголовного дела в отношении Гольцова стало известно в декабре 2015 года. Тогда же его начальник Андрей Слесарев покинул должность гендиректора воронежского Фонда капремонта.

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