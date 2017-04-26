В Ливии освобождены пять моряков с российского сухогруза

Москва, , 11:33 — REGNUM Власти Ливии освободили пятерых российских моряков — членов экипажа сухогруза «Мерле». Об этом 26 апреля сообщил журналистам замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

Богданов уточнил, что освобожденные моряки прибыли в Россию 25 апреля. По его словам, они были «очень счастливы». При этом замглавы МИД не уточнил, какова судьба еще двух членов экипажа сухогруза.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта 2017 года российский сухогруз «Мерле», принадлежащий компании «MT group» из Санкт-Петербурга, был задержан у побережья Ливии береговой охраной города Завия. Позже судно отконвоировали в порт Триполи. Причина задержания сухогруза не сообщалась.

10 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что на борту сухогруза находились семь моряков — граждан России. При этом дипломат напомнила, что гражданами России не рекомендуется посещать Государство Ливия в связи со сложной военно-политической обстановкой.

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