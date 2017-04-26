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В смерти четырехлетнего мальчика в Севастополе подозревают врачей

Происшествия

Ребенок был доставлен в больницу с диагнозом «бронхит»

Севастополь, 26 апреля 2017, 11:22 — REGNUM  Следком РФ возбудил уголовное дело по факту смерти ребенка в городской больнице №5 Севастополя. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного комитета 26 апреля.

По данным ведомства, дело возбуждено по факту причинения смерти по неосторожности ребенку вследствие ненадлежащего исполнения врачами «Центра охраны здоровья матери и ребенка» своих профессиональных обязанностей.

«15 апреля мальчик с диагнозом «бронхит» был доставлен в городскую инфекционную больницу. Спустя три дня состояние его здоровья ухудшилось, и 18 апреля он был переведен в городскую больницу №5, где спустя сутки скончался в отделении реанимации. Обстоятельства, которыми располагает следствие, дают все основания полагать, что смерть ребенка наступила в результате ненадлежащего исполнения медицинскими работниками своих профессиональных обязанностей», — сообщает пресс-служба.

Как пояснила старший помощник руководителя следственного управления по Севастополю Ольга Постнова, в ходе расследования уголовного дела действиям медицинского персонала учреждения будет дана жесткая правовая оценка.

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