Начальник управления транспорта в Астрахани задержан за взятку в 1,2 млн

Астрахань, , 10:59 — REGNUM В Астрахани задержан крупный взяточник. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР 26 апреля, под подозрение в коррупции попал начальник управления транспорта и пассажирских перевозок администрации областного центра Василий Савонин.

Взятку чиновник, по данным следствия, получил вечером 25 апреля. 1,25 млн рублей в салоне автомобиля около торгового центра в Кировском районе Астрахани ему передал посредник. «Вознаграждение» от пассажирского перевозчика предназначалось начальнику управления за пролонгацию договора и устранение конкурентов по маршруту.

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Оба подозреваемых были задержаны стражами порядка с поличным — при передаче денежных средств.

В настоящее время и предполагаемый взяточник, и посредник попали под следствие. Так, Василий Савонин проходит фигурантом по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а также посредник — председатель гильдии перевозчиков Астраханской области Сергей Макаров — по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ.

Вопрос об избрании меры пресечения для обоих задержанным решается.

Как сообщало ИА REGNUM, буквально на прошедшей неделе под статью о коррупции в Астрахани попал межрайонный природоохранный прокурор Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры Сергей Борисихин. По версии следствия, через своего посредника — старшего помощника Эльвиру Сулейманову — он получил 500 тысяч рублей в качестве взятки за решение вопросов в интересах индивидуального предпринимателя. За эти деньги прокурор пообещал не проводить в отношении бизнесмена проверки.

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