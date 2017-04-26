Четыре раненных мирных жителя в ДНР: сводка боевых действий за сутки

Донецк, , 10:51 — REGNUM За прошедшие сутки в ЛНР украинские силовики стреляли пять раз, в ДНР были ранены четыре мирных жителя, сообщают донецкие и луганские СМИ.

По данным Народной милиции ЛНР, ВСУ нарушили пять раз режим тишины.

Украинская армия выпустила снаряды по селам Логвиново, Смелое, Нижнее Лозовое и Желобок.

При обстреле украинские силовики использовали мины 120 мм и 82 мм калибра, вооружение БМП, станковые противотанковые гранатометы СПГ, автоматические станковые гранатометы АГС.

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Согласно сообщению министерства обороны ДНР, трое мирных жителей ранены артиллерией ВСУ, один мирный житель подорвался на взрывном устройстве. Всего украинские силовики нарушили режим тишины 54 раза. Под огнем оказались 17 населенных пунктов.

В Горловке мирный житель пострадал при срабатывании взрывного устройства, три мирных жителя получили ранения во время огня украинской артиллерии по поселку Трудовские. Все пострадавшие находятся в больницах.

Также был поврежден один дом в Докучаевске после обстрела, еще две улицы в селе Минеральное остались без электричества после огня украинских силовиков.

По данным другой стороны, три украинских солдата погибли, еще четверо ранены. «Штаб АТО» зафиксировал 65 случаев обстрела своих позиций со стороны республик. Были обстреляны позиции ВСУ около Новотроицкого, Марьинки, Водяного, Павлополя, Гнутово, Широкино, Красногоровки.

На Донецком и Луганском направлениях, по данным ВСУ, были обстреляны опорные пункты украинской армии около Опытного, Луганского, Каменки, шахты Бутовка, Зайцево, Новгородского, Авдеевки, Песков, Троицкого, Новоалександровки, Желтого, Крымского, Попасной, Новозвановки.

Напомним, гражданская война, развязанная украинской властью, между независимыми республиками в Донбассе и Украиной началась в 2014 году. Киев отправил регулярные войска с целью захватить отделившиеся территории ЛНР и ДНР, однако вооруженные силы республик дали отпор агрессору.

В 2017 году Киев пошел на обострение конфликта, начав усиленно атаковать позиции ополченцев и объявив блокаду Донбасса. В свою очередь, республики уменьшили зависимость от Украины и продолжили политику построения самостоятельных государств.

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