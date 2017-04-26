Среда, 26 Апреля 2017 года
11:19:13 МСК

Четыре раненных мирных жителя в ДНР: сводка боевых действий за сутки

Происшествия

Четыре мирных жителя пострадали в ДНР, пять нарушений режима прекращения огня ВСУ было зафиксировано в ЛНР

Украинский солдат стреляет из миномета
Ministry of Defense of Ukraine
Украинский солдат стреляет из миномета

Донецк, 26 апреля 2017, 10:51 — REGNUM  За прошедшие сутки в ЛНР украинские силовики стреляли пять раз, в ДНР были ранены четыре мирных жителя, сообщают донецкие и луганские СМИ.

По данным Народной милиции ЛНР, ВСУ нарушили пять раз режим тишины.

Украинская армия выпустила снаряды по селам Логвиново, Смелое, Нижнее Лозовое и Желобок.

При обстреле украинские силовики использовали мины 120 мм и 82 мм калибра, вооружение БМП, станковые противотанковые гранатометы СПГ, автоматические станковые гранатометы АГС.

Читайте также: Телеканалы ДНР теперь транслируются в 32 городах Украины

Согласно сообщению министерства обороны ДНР, трое мирных жителей ранены артиллерией ВСУ, один мирный житель подорвался на взрывном устройстве. Всего украинские силовики нарушили режим тишины 54 раза. Под огнем оказались 17 населенных пунктов.

В Горловке мирный житель пострадал при срабатывании взрывного устройства, три мирных жителя получили ранения во время огня украинской артиллерии по поселку Трудовские. Все пострадавшие находятся в больницах.

Также был поврежден один дом в Докучаевске после обстрела, еще две улицы в селе Минеральное остались без электричества после огня украинских силовиков.

По данным другой стороны, три украинских солдата погибли, еще четверо ранены. «Штаб АТО» зафиксировал 65 случаев обстрела своих позиций со стороны республик. Были обстреляны позиции ВСУ около Новотроицкого, Марьинки, Водяного, Павлополя, Гнутово, Широкино, Красногоровки.

На Донецком и Луганском направлениях, по данным ВСУ, были обстреляны опорные пункты украинской армии около Опытного, Луганского, Каменки, шахты Бутовка, Зайцево, Новгородского, Авдеевки, Песков, Троицкого, Новоалександровки, Желтого, Крымского, Попасной, Новозвановки.

Напомним, гражданская война, развязанная украинской властью, между независимыми республиками в Донбассе и Украиной началась в 2014 году. Киев отправил регулярные войска с целью захватить отделившиеся территории ЛНР и ДНР, однако вооруженные силы республик дали отпор агрессору.

В 2017 году Киев пошел на обострение конфликта, начав усиленно атаковать позиции ополченцев и объявив блокаду Донбасса. В свою очередь, республики уменьшили зависимость от Украины и продолжили политику построения самостоятельных государств.

Читайте ранее в этом сюжете: 30 нарушений режима тишины в ДНР: сводка боевых действий за сутки

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Гражданская война на Украине
Главное сегодня
NB!
26.04.17
Чехия «выполнила долг»: парламент страны признал Геноцид армян
ПрагаЧехия Геноцид армян в Османской Турции Политика
NB!
26.04.17
«Новосибирск слишком плоский, ему пора расти вниз и вверх»
НовосибирскРоссия Городское благоустройство Общество
NB!
26.04.17
Анна КумицкаяГладить нежно: как владимирские памятники отдали «безродному космополиту»
ВладимирРоссия Развитие музеев Общество
NB!
26.04.17
Елена ХаненковаСтраны Брейвика — «лидеры счастья»: новое измерение «шоковой терапии»
МоскваРоссия Организация Объединённых Наций Общество
NB!
26.04.17
Совфед призывает Минфин не подТрунивать над населением
МоскваРоссия Макроэкономика России Экономика
NB!
26.04.17
Четыре раненных мирных жителя в ДНР: сводка боевых действий за сутки
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Происшествия
NB!
26.04.17
Совфед отправил в отставку главного военного прокурора
МоскваРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
26.04.17
Ашот ПогосянСтрасти по Исакию: церковная бюрократия против чиновников
Санкт-ПетербургРоссия Проект «Россия и мир» Политика
NB!
26.04.17
Александр БеловThe Strategist: Евросоюз вопиюще не подготовлен к победе Марин Ле Пен
ПарижФранция Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
26.04.17
Ашот ПогосянСобор в музее, или музей в соборе: чем шокированы паломники?
Санкт-ПетербургРоссия Проект «Россия и мир» Политика
NB!
26.04.17
Станислав СтремидловскийСтоит ли Тбилиси для Киева литургии раскольников?
ТбилисиГрузия Православие Политика
NB!
26.04.17
Станислав ТарасовКарсский договор 1921 года может развалиться
МоскваРоссия Армяно-турецкие отношения Политика
NB!
26.04.17
«Британия послала в Черное море корабль, как сигнал Кремлю»
ЛондонВеликобритания Военно-морской флот Политика
NB!
26.04.17
На Сахалине отменили выплаты детям и беременным — сэкономили 200 млн рублей
Южно-СахалинскРоссия Региональные и муниципальные бюджеты - 2017 Экономика
NB!
26.04.17
«Шокированы и потрясены»: ПАСЕ озаботилась нарушениями прав геев в Чечне
ПарижФранция Сексуальные меньшинства и гомофобия Политика
NB!
26.04.17
Елена КовачичМЭР «снимает сливки» с нефтяных месторождений, не думая о будущем
МоскваРоссия Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов Экономика
NB!
26.04.17
«Рубль: эйфория прошла»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
26.04.17
Дмитрий ТёткинВ поисках женщины найди себя
МоскваРоссия Кинорецензии Культура
NB!
26.04.17
На Алтае за получение взятки задержан еще один чиновник
МаймаАлтайРоссия Коррупция Политика
NB!
26.04.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 26 апреля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
26.04.17
В США пройдут пуски баллистических ракет Minuteman III
ВашингтонСША Ядерная программа Северной Кореи Политика
NB!
26.04.17
Der Focus: При низкой явке избирателей у Марин Ле Пен есть шансы на победу
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
ещё главное