На Сахалине задержаны подозреваемые в планировании теракта

Южно-Сахалинск, , 10:42 — REGNUM Сторонников террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), планировавших совершить теракт на объекте массового скопления людей, задержали на Сахалине. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ФСБ России.

«На острове Сахалин пресечена деятельность сторонников… организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), планировавших совершение резонансного террористического акта на объекте массового пребывания людей…», — говорится в релизе.

Отмечается, что сотрудники спецслужб всего задержали в городе Южно-Сахалинск двух человек, у которых изъято самодельное взрывное устройство с поражающими элементами.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.