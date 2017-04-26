Медика в Мурманске подозревают в неоказании помощи ребёнку при пожаре

Мурманск, , 10:36 — REGNUM Следователи в Мурманске проверят законность действий сотрудника медицинского учреждения, который мог не оказать своевременную помощь пострадавшему на пожаре ребёнку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном Следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации.

«В настоящее время устанавливается наличие, либо отсутствие факта неоказания медицинской помощи малолетнему ребёнку, которого сотрудник пожарной службы извлёк из пожара, произошедшего 22 апреля 2017 года в квартире жилого дома в городе Ковдоре Мурманской области, — отметили в ведомстве. — В случае установления в действиях лица признаков преступления, будет возбуждено уголовное дело за неоказание помощи больному, повлекшее по неосторожности его смерть».

Ранее в Мурманской области было возбуждено уголовное дело из-за причинения смерти по неосторожности двум и более лицам. Напомним, днём 22 апреля 2017 года в следственный отдел по городу Кандалакша поступило сообщение о смерти детей 2007 и 2010 годов рождения, а также женщины, 1969 года рождения, погибших в результате пожара, произошедшего в одной из квартир, расположенных по улице Победы в городе Ковдоре Мурманской области.

Сейчас специалисты устанавливают обстоятельств произошедшего, в том числе причины возникновения пожара. Назначены судебные экспертизы.