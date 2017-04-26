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Следователи озвучили версию двойного убийства в Югре

Происшествия

Предположительно, причиной трагедии стал конфликт между сторожем заимки и ее владельцем

Ханты-Мансийск, 26 апреля 2017, 10:23 — REGNUM  В Югре по факту убийства двух мужчин в районе поселка Таежный возбуждено уголовное дело. Об этом 26 апреля сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.

25 апреля на заимке, находящейся на расстоянии 70 км от поселка, были обнаружены тела двух мужчин с признаками насильственной смерти. Еще двое мужчин были госпитализированы с ножевыми ранениями.

По версии следствия, причиной трагедии стал конфликт между сторожем заимки и ее владельцем. Владелец прибыл на заимку 24 апреля вместе с двумя знакомыми, сначала все четверо мужчин вместе выпивали, однако затем сторож и владелец поссорились.

Сторож отправился ночевать в сторожку, а приехавшие остались спать в доме. Примерно в 3 часа ночи вооруженный ружьем и ножом сторож вошел в дом и стал стрелять в мужчин. Те пытались отобрать у него ружье, получив при этом ножевые ранения.

В результате одному из мужчин все же удалось обезоружить и ранить сторожа. Двое мужчин скончались на месте, оставшиеся в живых вызвали помощь.

Уголовное дело возбуждено по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство более двух лиц». Расследование уголовного дела продолжается, на месте трагедии работает следственно-оперативная группа.

Как сообщало ИА REGNUM, раненых охотников поместили в реанимацию. В больницу мужчин доставил частный вертолет, взятый в аренду родственником одного из них.

Читайте ранее в этом сюжете: Двое погибших, двое раненых: СКР выясняет причины трагедии в Югре

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