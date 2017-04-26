Новгородец подозревается в попытке контрабанды культурных ценностей

Великий Новгород, , 10:00 — REGNUM В Новгородской области возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего жителя Великого Новгорода Дмитрия Кельбера, который подозревается в попытке переправить в Ригу (Латвия) для последующей продажи несколько икон и другие культурные ценности. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 26 апреля, в пресс-службе прокуратуры региона, новгородец обвиняется в покушении на контрабанду по ч.3 ст.30 ч.1 ст. 226.1 УК РФ.

Подозреваемый был задержан сотрудниками правоохранительных органов в апреле нынешнего года после передачи реликвий мужчине, действовавшему в рамках оперативно-розыскного мероприятия. С его помощью Кельблер за 500 долларов США, по данным следствия, намеревался осуществить контрабанду в Латвию двух деревянных и шести наперсных икон, наперсного креста, а также двух нательных крестов. Эксперты оценили общую стоимость этих ценностей в 240 тыс. рублей.

Уголовное дело расследуется следственным отделением Управления ФСБ России по Новгородской области.