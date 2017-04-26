В связи с насилием в детском доме Петербурга вопросы будут к контролирующим

Москва, , 09:47 — REGNUM Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») намерена направить обращение главе Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина для передачи дела о насилии в детдоме в Санкт-Петербурге следователям центрального управления СК, передает корреспондент ИА REGNUM 26 апреля.

«Мною будет направлено обращение на имя руководителя Следственного комитета РФ с тем, чтобы уголовное дело по фактам насилия в детском доме в Санкт-Петербурге было истребовано и передано в производство лучших следователей центрального управления СК», — сообщила Яровая, отметив, что должны быть установлены все факты и все соучастники, а также, все причины и условия, способствовавшие совершению преступления.

Депутат допускает, что преступления совершены с молчаливого попустительства. «В детском доме есть воспитатели, психолог. И возникает вопрос, это низкая квалификация «специалистов» или молчаливое соучастие в растлении и насилии?» — рассуждает она. Получается, что целая банда держала в ужасе детей. То, что на протяжении многих лет над детьми совершалось насилие, означает, что вопросы будут и к органам контроля «, — считает Яровая.

Парламентарий также выступила за приостановление сроков давности за педофилию. «О насилии в детском доме стало известно спустя несколько лет. Именно поэтому сроки давности по таким преступлениям должны приостанавливаться до достижения жертвой совершеннолетия, чтобы насильники и моральные уроды не уходили от ответственности», — говорит она.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, 25 апреля председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование дела о сексуальном насилии в одном из детских домов Санкт-Петербурга. «Александр Бастрыкин поручил сотрудникам центрального аппарата СК России оказать практическую и методическую помощь в расследовании уголовного дела, возбуждённого по факту преступлений сексуального характера в отношении воспитанников детского дома в Санкт-Петербурге», — говорится в распространенном заявлении СК.

СК РФ по Петербургу возбудил восемь уголовных дел по факту насильственных действий сексуального характера в одном из детских домов города. По версии следствия, жертвами педофилов в 2005—2010 годах стали как минимум четверо воспитанников детского дома 1991−1995 годов рождения. Проверяется информация о совершении преступлений сексуального характера в отношении других воспитанников этого детского дома.

Пятеро фигурантов уголовного дела — заместитель директора детдома, два выпускника, родственник сотрудника детдома, а также директор школы при детском доме — арестованы судом на два месяца.

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