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В Подмосковье произошло ДТП с участием грузовиков: видео

Происшествия

Столкнулись четыре грузовых автомобиля

Руза, Московская область, 26 апреля 2017, 09:27 — REGNUM  В Московской области один человек погиб в результате ДТП с участием четырех грузовиков, пострадал один человек, сообщает «Говорит Москва».

Инцидент произошел в Рузском районе на 92-м километре трассы М-1 («Беларусь»). Столкнулись четыре грузовых автомобиля, один человек погиб.

Причины ДТП устанавливаются. Из-за аварии с 86 по 96 км трассы образовалась пробка.

В настоящее время движение на дороге восстановлено в штатном режиме. На месте происшествия работают следователи и сотрудники ГИБДД.

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Дорожно-транспортные происшествия
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