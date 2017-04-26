В Подмосковье произошло ДТП с участием грузовиков: видео
Столкнулись четыре грузовых автомобиля
Руза, Московская область, 26 апреля 2017, 09:27 — REGNUM В Московской области один человек погиб в результате ДТП с участием четырех грузовиков, пострадал один человек, сообщает «Говорит Москва».
Инцидент произошел в Рузском районе на 92-м километре трассы М-1 («Беларусь»). Столкнулись четыре грузовых автомобиля, один человек погиб.
Причины ДТП устанавливаются. Из-за аварии с 86 по 96 км трассы образовалась пробка.
В настоящее время движение на дороге восстановлено в штатном режиме. На месте происшествия работают следователи и сотрудники ГИБДД.
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Дорожно-транспортные происшествия
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