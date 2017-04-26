В Петропавловске-Камчатском простились с погибшим сотрудником ФСБ РФ

Петропавловск-Камчатский, , 09:20 — REGNUM В Петропавловске-Камчатском прошла церемония прощания с Яковом Хасановым — старшим лейтенантом управления ФСБ по Хабаровскому краю, погибшим в Хабаровске при нападении на приемную УФСБ, сообщает «Говорит Москва».

Проститься с Хасановым пришли родные, друзья и коллеги. Траурная церемония состоялась в Морском соборе, похоронили старшего лейтенанта ФСБ на городском кладбище.

Уроженцу Петропавловска-Камчатского Якову Хасанову было 25 лет. В Хабаровск он был распределен после окончания Хабаровского пограничного института ФСБ РФ.

Он был застрелен 21 апреля в приемной краевого управления ФСБ 17-летним подростком. Второй жертвой нападавшего стал переводчик, которые находились в помещении.

Еще один посетитель тяжело ранен, а сам нападавший — убит.

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