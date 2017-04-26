В Петропавловске-Камчатском простились с погибшим сотрудником ФСБ РФ
Уроженец Петропавловска-Камчатского Яков Хасанов был застрелен 21 апреля в приемной краевого управления ФСБ
Петропавловск-Камчатский, 26 апреля 2017, 09:20 — REGNUM В Петропавловске-Камчатском прошла церемония прощания с Яковом Хасановым — старшим лейтенантом управления ФСБ по Хабаровскому краю, погибшим в Хабаровске при нападении на приемную УФСБ, сообщает «Говорит Москва».
Проститься с Хасановым пришли родные, друзья и коллеги. Траурная церемония состоялась в Морском соборе, похоронили старшего лейтенанта ФСБ на городском кладбище.
Уроженцу Петропавловска-Камчатского Якову Хасанову было 25 лет. В Хабаровск он был распределен после окончания Хабаровского пограничного института ФСБ РФ.
Он был застрелен 21 апреля в приемной краевого управления ФСБ 17-летним подростком. Второй жертвой нападавшего стал переводчик, которые находились в помещении.
Еще один посетитель тяжело ранен, а сам нападавший — убит.
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