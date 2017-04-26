Среда, 26 Апреля 2017 года
09:49:23 МСК

На Камчатке храм не вместил всех, кто пришел проститься с офицером ФСБ

Происшествия

Отпевание прошло в Морском соборе

Петропавловск-Камчатский, 26 апреля 2017, 08:41 — REGNUM  Прощание с Яковом Хасановым, офицером ФСБ, погибшим при нападении на приемную УФСБ в Хабаровске, состоялось в Петропавловске-Камчатском, передает 26 апреля радиостанция «Говорит Москва».

Отпевание прошло в Морском соборе. Проститься с офицером пришло столько людей, что они не могли одновременно присутствовать в храме. Яков Хасанов похоронен на городском кладбище.

Напомним, 21 апреля в Хабаровске совершено вооруженное нападение на приемную ФСБ.

В результате погибли два человека — офицер службы безопасности Хасанов и один из посетителей управления. Еще один человек получил ранение.

Читайте также: В соцсетях опубликовано видео с места происшествия в Хабаровске

Нападавший — местный 18-летний житель — был убит на месте. По данным ФСБ, он принадлежал к неонацистской группе.

Читайте подробнее: Напавший на приемную ФСБ в Хабаровске входил в неонацистскую группу

Читайте ранее в этом сюжете: Камчатка простится с убитым в Хабаровске сотрудником ФСБ

Читайте развитие сюжета: В Петропавловске-Камчатском простились с погибшим сотрудником ФСБ РФ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Нападения на сотрудников правоохранительных органов
Главное сегодня
NB!
26.04.17
На Сахалине отменили выплаты детям и беременным — сэкономили 200 млн рублей
Южно-СахалинскРоссия Региональные и муниципальные бюджеты - 2017 Экономика
NB!
26.04.17
«Шокированы и потрясены»: ПАСЕ озаботилась нарушениями прав геев в Чечне
ПарижФранция Сексуальные меньшинства и гомофобия Политика
NB!
26.04.17
Елена КовачичМЭР «снимает сливки» с нефтяных месторождений, не думая о будущем
МоскваРоссия Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов Экономика
NB!
26.04.17
«Рубль: эйфория прошла»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
26.04.17
Дмитрий ТёткинВ поисках женщины найди себя
МоскваРоссия Кинорецензии Культура
NB!
26.04.17
Максим ИсаевГраждане США не готовы к войне с Россией из-за Украины – National Interest
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
26.04.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 26 апреля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
26.04.17
В США пройдут пуски баллистических ракет Minuteman III
ВашингтонСША Ядерная программа Северной Кореи Политика
NB!
26.04.17
Der Focus: При низкой явке избирателей у Марин Ле Пен есть шансы на победу
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
26.04.17
Китай спустил на воду свой второй авианосец
ДаляньКитай Военно-морской флот Техника
NB!
26.04.17
Минск идет курсом на экономические рифы. Свистать всех наверх?
МинскБелоруссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
26.04.17
«Горький хлеб благодеяний»: малоимущих Сахалина будут кормить бесплатно
Южно-СахалинскРоссия Бедность Экономика
NB!
26.04.17
Глава Приморья Миклушевский замкнул рейтинг губернаторов: хуже некуда
ВладивостокРоссия Региональная экспертиза Политика
NB!
26.04.17
Украина достигла совершенства. Теперь всё
КиевУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
26.04.17
Украина хочет стать «вратами» Китая в Европу
ПекинКитай Экономика Китая Экономика
NB!
26.04.17
Эстония в воронке ненависти
ТаллинЭстония Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
26.04.17
Грузия выбирает мирный путь. Но с великим трудом
ТбилисиГрузия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
26.04.17
В США вышел новый фильм о русских — со Шварценеггером в главной роли
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
26.04.17
«Сотрудничеству в Арктике альтернатив нет»
МоскваРоссия Борьба за Арктику Политика
NB!
26.04.17
Иначе – беда. Новая техника требует новой культуры управления
Санкт-ПетербургРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Техника
NB!
26.04.17
Энергоблокада ЛНР: в семью вернутся те, кто не вымрет, как динозавры?
МоскваРоссия Энергетическая блокада ЛНР Экономика
NB!
26.04.17
Казахстан: тенденцию к исламизации нужно подавлять сразу
АстанаКазахстан Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Общество
ещё главное