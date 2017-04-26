На Камчатке храм не вместил всех, кто пришел проститься с офицером ФСБ

Петропавловск-Камчатский, , 08:41 — REGNUM Прощание с Яковом Хасановым, офицером ФСБ, погибшим при нападении на приемную УФСБ в Хабаровске, состоялось в Петропавловске-Камчатском, передает 26 апреля радиостанция «Говорит Москва».

Отпевание прошло в Морском соборе. Проститься с офицером пришло столько людей, что они не могли одновременно присутствовать в храме. Яков Хасанов похоронен на городском кладбище.

Напомним, 21 апреля в Хабаровске совершено вооруженное нападение на приемную ФСБ.

В результате погибли два человека — офицер службы безопасности Хасанов и один из посетителей управления. Еще один человек получил ранение.

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Нападавший — местный 18-летний житель — был убит на месте. По данным ФСБ, он принадлежал к неонацистской группе.

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