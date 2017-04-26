У берегов Итурупа МЧС ищет двух пропавших рыбаков
Рыбаки на резиновой лодке с мотором вышли в море в районе села Рейдово Курильского района и пропали
Курильск, Сахалинская область, 26 апреля 2017, 08:30 — REGNUM Вдоль побережья острова Итуруп (средние Курилы Сахалинской области) идут поиски лодки с двумя рыбаками, пропавшими вечером 25 апреля, сообщает региональный главк МЧС РФ.
Рыбаки на резиновой лодке с мотором вышли в море в районе села Рейдово Курильского района и пропали. О том, что рыбаки не вернулись, сообщили их товарищи.
К поискам утром 26 апреля приступили спасатели на катере «Кальмар». Также проводится осмотр береговой полосы от села Рейдово на северо-восток (до мыса Переселенцев) и на север (до мыса Брескенс).
Суда, находящиеся в предположительном районе пропажи, оповещены о случившемся. Уточняется, что пропавшая лодка не имела госрегистрации.
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