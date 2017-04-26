В Приморском крае прошел рейд по выявлению незаконных мигрантов

Артём, Приморский край, , 08:00 — REGNUM Полицейские города Артём Приморского края провели рейд по местам, где могут находиться незаконные мигранты. Они проверили городской рынок и строительные площадки, передает ОТР.

В результате в дежурную часть отдела полиции были доставлены более сотни граждан Узбекистана. Треть из них находились на территории России незаконно. Им назначено наказание в виде штрафа в 2 тысячи рублей, а также выдворение из страны. Пока же правонарушители находятся в центре временного содержания иностранных граждан.

«В ходе проверок было установлено, что 32 гражданина находились на территории Российской Федерации свыше разрешенного срока пребывания, уклоняясь от своевременного выезда из страны. По фактам нарушения иностранными гражданами правил въезда в РФ составлены протоколы об административном правонарушении», — сообщила Ирина Сырова, руководитель пресс-службы УМВД России по Приморскому краю.

У всех задержанных полицейские взяли отпечатки пальцев. Кроме этого, были возбуждены 14 уголовных дел по статье о фиктивной постановке на учет и еще два уголовных дела о подделке документов.