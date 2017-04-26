Британскую туристку в Нью-Йорке ранил гамак
Женщина госпитализирована с ранениями головы и спины
Нью-Йорк, США, 26 апреля 2017, 06:16 — REGNUM Гражданка Великобритании полученила ранения головы и спины в районе Всемирного Торового Центра в Нью-Йорке — на женщину с высоты упал деревянный гамак, передает Associated Press.
К моменту прибытия скорой женщина находилась в сознании, ее спутник, также турист из Великобритании, не пострадал.
Пока неизвестно, откуда произошло падение гамака. Полиция подозревает, что его могло сорвать порывом ветра с террасы на какой-то из крыш.
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Туризм
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