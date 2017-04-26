Алтайский край пока не «накрыло» первой волной паводка

Барнаул, , 06:04 — REGNUM Вопреки опасениям местных властей и спасателей, первая волна паводка пока не принесла существенных бедствий Алтайскому краю. К вечеру 25 апреля подтопленными оставались 641 приусадебный участок, в том числе — 109 частных жилых домов, в которых проживают 285 человек, из них 49 детей. Такие данные приводят на своем сайте алтайские спасатели. В настоящий момент для ликвидации последствий подтопления в регионе задействованы 260 человек и 74 единицы техники, в том числе от МЧС России 141 человек, 35 единиц техники.

Напомним, основные силы ГУ МЧС по Алтайскому краю работают в Рубцовске, где коммунальные бригады и пожарно-спасательные подразделения продолжают откачивать воду при помощи мотопомп и пожарно-насосных станций. А вот Барнаул первая волна паводка подмочила значительно меньше.

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По состоянию на утро 26 апреля, уровень воды в реке Оби за сутки снизился на 8 сантиметров и составляет сейчас 537 сантиметров над нулем водомерного столба. В традиционно проблемном микрорайоне Затон подтопления жилых домов нет. Правда, проезд на остров Шубинский остается перекрытым, но функционирует понтонный мост.

Вместе с тем, на нескольких участках дорог регионального значения действуют ограничения из-за перелива вешних вод.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, на реализацию противопаводковых мероприятий в Алтайском крае консолидировано около 1 млрд рублей. Эти средства пойдут на укрепление гидротехнических сооружений, дорожно-транспортной сети, развертывание пунктов временного размещения.

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В начале апреля 2017 года алтайский губернатор Александр Карлин отмечал, что, в отличие от сильнейшего наводнения 2014 года, особенность предстоящего паводка в том, что проблемы могут возникнуть уже в первую его волну.

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