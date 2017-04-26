Эсминец ВМС США изменил курс, чтобы избежать столкновения с катером Ирана

Вашингтон, , 03:30 — REGNUM Очередной инцидент между военными судами США и Ирана произошёл в Персидском заливе, передаёт Fox News со ссылкой на источники в Белом доме.

По информации телеканала, эсминец ВМС США Mahan был вынужден изменить курс, чтобы избежать столкновения с катером Корпуса стражей исламской революции.

Отмечается, что для предотвращения столкновения с американского судна также был подан сигнал опасности и запущены сигнальные ракеты. Экипаж эсминца при этом занял боевые позиции.

По данным американских военные, суда проследовали на расстоянии около 900 метров друг от друга.

Напомним, в минувшем году имел место целый ряд инцидентов с участием кораблей ВМС США и Ирана в Персидском заливе. Вашингтон при этом обвинял иранских моряков в небезопасных манёврах.

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