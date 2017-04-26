СМИ: В Вене задержаны мигранты из Сирии, подозреваемые в связях с ИГ*
*ИГ («Исламское государство») — организация, деятельность которой запрещена в РФ
Вена, 26 апреля 2017, 00:52 — REGNUM В Вене сотрудниками австрийской полиции задержаны двое мигрантов из Сирии, подозреваемые в связях с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает агентство Heute.
По информации агентства, в ходе полицейской операции были задержаны 48-летняя женщина и 36-летний мужчина.
Подробности не сообщаются. Известно лишь то, что задержанные являются мигрантами из Сирии.
Стоит отметить, что ранее сотрудники спецслужб и правоохранительных органов Франции арестовали пять человек в ходе расследования предполагаемой подготовки террористических актов во время президентских выборов в стране.
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