СМИ: В Вене задержаны мигранты из Сирии, подозреваемые в связях с ИГ*

Вена, , 00:52 — REGNUM В Вене сотрудниками австрийской полиции задержаны двое мигрантов из Сирии, подозреваемые в связях с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает агентство Heute.

По информации агентства, в ходе полицейской операции были задержаны 48-летняя женщина и 36-летний мужчина.

Подробности не сообщаются. Известно лишь то, что задержанные являются мигрантами из Сирии.

Стоит отметить, что ранее сотрудники спецслужб и правоохранительных органов Франции арестовали пять человек в ходе расследования предполагаемой подготовки террористических актов во время президентских выборов в стране.

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