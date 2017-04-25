Все задержанные по делу о насилии в детдоме Петербурга арестованы судом
Глава СК России взял расследование этого дела под личный контроль
Санкт-Петербург, 25 апреля 2017, 22:57 — REGNUM Кировский районный суд Санкт-Петербурга принял решение арестовать всех задержанных по подозрению в изнасилованиях в детском доме, сообщает пресс-служба суда.
Кировский суд постановил удовлетворить ходатайства об аресте Михаила Елина, Андрея Соловьёва, Павла Прикащикова, Кирилла Покалюка и Станислава Виноградова.
Они подозреваются в сексуальном насилии и будут арестованы на два месяца, уточнил представитель пресс-службы суда.
Ранее сообщалось, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин принял решение взять расследование этого дела под свой личный контроль.
Как сообщало ИА REGNUM, жертвами педофилов в 2005—2010 годах стали как минимум четверо воспитанников детского дома 1991−1995 годов рождения.
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