14 человек погибли в результате теракта в Пакистане

Исламабад, , 22:56 — REGNUM По меньшей мере 14 человек погибли в результате атаки талибов на северо-западе Пакистана, 25 апреля сообщает The Economic Times.

В результате взрыва дистанционно управляемой бомбы в, агентстве Федерально управляемых племенных территорий, уничтожен микроавтобус.

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Среди погибших находились четыре женщины и двое детей. Ответственность взяла на себя одна из исламистских группировок, ранее входившая в состав «Техрик-е Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Напомним, в конце марта в пакистанском городе Парачинар прогремел мощный взрыв, 24 человека погибли, еще 90 человек получили ранения. Заминированный автомобиль был припаркован рядом с оживленным рынком.

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