Вероятный убийца российского военного в Гюмри психически болен

Ереван, , 22:13 — REGNUM У обвиняемого в убийстве в Гюмри российского военнослужащего Дмитрия Ялпаева ранее были диагностированы расстройство личности, аффективная неустойчивость, склонность к членовредительству и эпилепсия, сообщает пресс-служба Следственного комитета Армении.

По информации СК Армении, в январе 2017 года центральная военно-врачебная комиссия Минобороны Армении диагностировала у Армана Джанджугазяна, обвиняемого в этом убийстве, органическое расстройство личности с признаками аффективной неустойчивости и склонностью к членовредительству, а также парциальную эпилепсию.

Сообщается, что во время службы в армии обвиняемый Джанджугазян после совершения нескольких актов членовредительства был доставлен на психиатрическое обследование. В результате Арман Джанджугазян был демобилизован и признан ограниченно вменяемым, а также негодным к военной службе в мирное время.

Ранее ереванский суд арестовал на два месяца Армана Джанджугазяна на два месяца по подозрению в убийстве российского военнослужащего Дмитрия Ялпаева в Гюмри.

Тело Дмитрия Ялпаева было обнаружено 22 апреля в армянском городе Гюмри. В Министерстве обороны России официально подтвердили его гибель.

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