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СМИ: Заминированный автомобиль взорван на египетском Синае

Происшествия

Машина взорвалась на юге города Рафаха около поселения синайского племени тарабин

Каир, 25 апреля 2017, 21:50 — REGNUM  Заминированный автомобиль был взорван в городе Рафах на севере египетского Синайского полуострова, сообщает телеканал Al Jazeera.

По информации телеканала, в результате несколько человек погибли и были ранены. Уточняется, что машина была взорвана в южном районе Рафаха, возле поселения синайского племени тарабин.

Египетские силовики оцепили место происшествия. Поселение племени тарабин блокировано.

Стоит отметить, что бедуинское племя тарабин — самое многочисленное среди коренного населения Синайского полуострова.

Племя тарабин открыто поддерживает правительственные египетские силы в борьбе против радикальных исламистских группировок на Синае, присягнувших «Исламскому государству» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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