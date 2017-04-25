СМИ: Заминированный автомобиль взорван на египетском Синае

Каир, , 21:50 — REGNUM Заминированный автомобиль был взорван в городе Рафах на севере египетского Синайского полуострова, сообщает телеканал Al Jazeera.

По информации телеканала, в результате несколько человек погибли и были ранены. Уточняется, что машина была взорвана в южном районе Рафаха, возле поселения синайского племени тарабин.

Египетские силовики оцепили место происшествия. Поселение племени тарабин блокировано.

Стоит отметить, что бедуинское племя тарабин — самое многочисленное среди коренного населения Синайского полуострова.

Племя тарабин открыто поддерживает правительственные египетские силы в борьбе против радикальных исламистских группировок на Синае, присягнувших «Исламскому государству» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: Кабаны растерзали насмерть трех исламистов в иракском Киркуке