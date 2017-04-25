Медведь откусил предплечье ребенка в зоопарке Палестины

Рамалла , , 21:47 — REGNUM Медведь напал на ребенка в палестинском зоопарке на Западном берегу реки Иордан, заявили представители полиции Палестины, 25 апреля сообщает Reuters.

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Нападение произошло в зоопарке города Калькилия. Медведь напал на девятилетнего палестинского мальчика, когда тот попытался покормить животное.

Согласно данным полиции, мальчик подошел к клетке с пищей в руке, животное набросилось и откусило руку ребенка по локоть. Затем медведь съел руку.

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Мальчика доставили в местную больницу. Посещение зоопарка было организовано одной из местных школ.

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