Медведь откусил предплечье ребенка в зоопарке Палестины
Нападение произошло в зоопарке города Калькилия
Рамалла , 25 апреля 2017, 21:47 — REGNUM Медведь напал на ребенка в палестинском зоопарке на Западном берегу реки Иордан, заявили представители полиции Палестины, 25 апреля сообщает Reuters.
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Нападение произошло в зоопарке города Калькилия. Медведь напал на девятилетнего палестинского мальчика, когда тот попытался покормить животное.
Согласно данным полиции, мальчик подошел к клетке с пищей в руке, животное набросилось и откусило руку ребенка по локоть. Затем медведь съел руку.
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Мальчика доставили в местную больницу. Посещение зоопарка было организовано одной из местных школ.
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