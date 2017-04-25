Двое погибших, двое ранены: СКР выясняет причины трагедии в Югре

Советский, Югра, , 21:12 — REGNUM В Югре следователи выясняют причины трагедии, произошедшей на территории Советского района. В 70 километрах от поселка Таёжного найдены тела двух мужчин с признаками насильственной смерти, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении СКР.

Также в «Югорскую городскую больницу» вертолет доставил двоих мужчин с ножевыми ранениями. Они сейчас находятся в реанимации.

На место трагедии уже выехала следственно-оперативная группа. Также следователи опрашивают родственников пострадавших, пилота вертолёта и врача.

Проверку ведёт и полиция. Предположительно, все четверо были охотниками. Сообщение о трагедии поступило в правоохранительные органы утром. Тела двоих погибших, а также двое раненых были найдены в районе реки Тапсуй.

Вертолёт, которым пострадавших доставили в больницу, частный и был арендован родственником одного из раненых.