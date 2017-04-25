Полиция Австрии арестовала двух подозреваемых в связях с террористами
По неофициальным данным, задержанные являются уроженцами Сирии
Канберра, 25 апреля 2017, 21:16 — REGNUM Правоохранительные органы Австрии задержали двух подозреваемых в связях с террористической организацией, 25 апреля сообщает Associated Press.
Двое подозреваемых были задержаны после прошедших обысков в Вене, заявила представитель прокуратуры Австрии Нина Буссек.
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По неофициальным данным, полиция Австрии задержала мужчину и женщину, уроженцев Сирийской Арабской Республики.
Напомним, в марте полиция Австрии задержала 20-летнего предполагаемого сторонника радикального ислама.
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В феврале австрийские силы безопасности задержали в одном из районов Вены вооруженную группу. В неё входили 22 выходца из Чечни.
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