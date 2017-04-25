Появилась группировка, взявшая ответственность за теракт в метро Петербурга

Санкт-Петербург, , 20:31 — REGNUM Террористическая группировка «Батальон имама Шамиля» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за террористический акт в метрополитене Санкт-Петербурга 3 апреля. Об этом сегодня, 25 апреля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на организацию SITE Intelligence Group, которая отслеживает интернет-активность радикальных группировок.

Также агентство сообщает, что предполагаемый террорист-смертник Акбаржон Джалилов действовал по приказу лидера террористической группировки «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Аймана аз-Завахири.

Стоит отметить, что террористические группировки обычно берут ответственность за террористический акт в течение первых часов после его совершения. В данном случае с момента теракта прошло 22 дня, и заявления об ответственности выглядят весьма сомнительными.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрыв прогремел в вагоне электропоезда метрополитена Санкт-Петербурга 3 апреля. Взрывное устройство, которое привел в действие террорист-смертник, сработало в вагоне электропоезда на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт».

В результате взрыва погибли 16 человек, включая самого Джалилова.

В тот же день на станции «Площадь Восстания» была обнаружена более мощная бомба. Её удалось обезвредить.

На данный момент в рамках расследования теракта арестованы 10 человек. Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что спецслужбы установили личность заказчика теракта, но его имя пока не называется.