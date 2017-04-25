Вторник, 25 Апреля 2017 года
21:41:45 МСК

МГБ ЛНР квалифицировало подрыв наблюдателей ОБСЕ как теракт

Происшествия

Возбуждено уголовное дело по статье «Теракт»

ОБСЕ
© ИА REGNUM
ОБСЕ

Луганск, 25 апреля 2017, 20:28 — REGNUM  Министерство государственной безопасности Луганской народной республики квалифицировало подрыв машины наблюдателей ОБСЕ на мине как террористический акт, сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что Министерством государственной безопасности ЛНР 25 апреля 2017 года было возбуждено уголовное дело по факту совершения неустановленными военнослужащими Вооружённых сил Украины террористического акта, результатом которого стала смерть сотрудника Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Совершенное преступление соответствует статье «Террористический акт» Уголовного кодекса ЛНР.

По мнению МГБ ЛНР, теракт был совершен с целью устрашения мирных жителей Луганской народной республики, дестабилизации обстановки в регионе и дискредитации органов власти и международных организаций.

В данный момент проводятся следственные действия и формируется доказательная база.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля 2017 года внедорожник с наблюдателями миссии ОБСЕ подорвался на мине в районе села Пришиб Славяносербского района Луганской народной республики. В результате взрыва погиб один сотрудник мониторинговой миссии ОБСЕ.

Читайте ранее в этом сюжете: Генсек ОБСЕ: С начала 2017 года в Донбассе погибли 140 мирных жителей

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Гражданская война на Украине
Главное сегодня
NB!
25.04.17
Отставка председателя правительства Астраханской области была предсказуема
АстраханьРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
25.04.17
Путин присвоил звание Героя Труда пяти гражданам РФ
МоскваРоссия Вручение государственных наград Общество
NB!
25.04.17
Минтимер Шаймиев — Герой Труда
МоскваРоссия Вручение государственных наград Политика
NB!
25.04.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 25 апреля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
25.04.17
Депутаты Новосибирска требуют от области вернуть 3,5 млрд рублей от НДФЛ
НовосибирскРоссия Региональные и муниципальные бюджеты - 2017 Экономика
NB!
25.04.17
Выборы президента Франции: чего опасаются российские финансисты
МоскваРоссия Выборы президента Франции Экономика
NB!
25.04.17
Венесуэла: число погибших выросло до 26
КаракасВенесуэла Политический кризис в Венесуэле Политика
NB!
25.04.17
МИД Латвии: ситуация в Прибалтике такая же опасная, как и в Корее
МадридИспания Милитаризация Прибалтики Политика
NB!
25.04.17
Законопроект о правилах транзита внесен в ГД: Коридоры и новые сборы
МоскваРоссия Морские порты России и транзит Экономика
NB!
25.04.17
Реализация промышленных товаров в ДНР достигла 35% от довоенного уровня
ДонецкДНР Государственное строительство в республиках Донбасса Экономика
NB!
25.04.17
«В предвыборный год на Бурятию прольется поток федеральных щедрот»
Улан-УдэРоссия Выборы главы Бурятии-2017 Политика
NB!
25.04.17
Солдат-Победитель с шоколадной обертки напугал эстонских пограничников
ТаллинЭстония Поиски «нелояльных» в Прибалтике Политика
NB!
25.04.17
Пост председателя правительства Астраханской области стал вакантным
АстраханьРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
25.04.17
Налог на бездетность в РФ: Бесполезно, дорого и невыгодно
МоскваРоссия Изменения в Налоговом кодексе РФ Экономика
NB!
25.04.17
Ставрополье: На мемориале у Вечного огня подростки устроили карточный клуб
СтавропольРоссия Преступления против памяти о Великой Отечественной войне Общество
NB!
25.04.17
Сергей Гуркин«Человек без лица»: кому социологи предсказывают пост президента Франции
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
25.04.17
Александр Белов«Лая, но не кусая»: Трамп подрывает репутацию США и провоцирует Пхеньян
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
25.04.17
Подходы согласованы: цена на водку будет меняться один-два раза в год
МоскваРоссия Акцизы на алкогольную продукцию Экономика
NB!
25.04.17
Роль отца в семье: опрос
МоскваРоссия Социологические опросы Общество
NB!
25.04.17
Обвал на складе в Липецкой области: под завалами могли находиться двое
ЛебедяньЛипецкая областьРоссия Производственный травматизм и охрана труда Происшествия
NB!
25.04.17
Старт ОФЗ для граждан: Выгоднее, чем депозиты
МоскваРоссия Макроэкономика России Экономика
NB!
25.04.17
«Царь Николай II спаивает караульных офицеров»
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
ещё главное