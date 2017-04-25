Нападение на инкассаторов в Парагвае: в Бразилии задержали девять человек

Бразилиа, , 20:15 — REGNUM Федеральная полиция Бразилии арестовала девять подозреваемых в краже нескольких миллионов долларов из автомобиля инкассации в Парагвае, 25 апреля сообщает Associated Press.

По неофициальным данным, грабители похитили около $40 млн. Точная сумма будет указана чуть позднее.

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Девять задержанных входили в банду, состоящую примерно из 50 человек, атаковавших автомобиль инкассации в парагвайском городе Сьюдад-дель-Эсте, заявил на пресс-конференции представитель полиции Фабиано Бордигнон.

Напомним, несколько десятков человек, вооруженных автоматическим оружием, атаковали автомобиль инкассации в Парагвае утром 24 апреля. Нападение в городе Фабиано Бордигнон продолжалось около трех часов. Один полицейский был убит.

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Злоумышленники использовали взрывчатку, чтобы открыть бронированную дверь автомобиля. Захватив денежные средства, грабители скрылись на лодке в направлении Бразилии.

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