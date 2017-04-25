Во Франции мигранты устроили массовую драку в районе города Кале

Кале, Франция, , 20:03 — REGNUM Не менее 11 человек пострадали в результате массовой драки между мигрантами из Эфиопии и Эритреи во французском городе Кале, сообщает телеканал 20minutes.

Потасовка между выходцами из соседних стран Африки произошла 24 апреля в окрестностях лагеря для беженцев.

Для разгона дерущихся мигрантов французские полицейские применили слезоточивый газ.

В результате драки четыре человека были госпитализированы, а одного из участников потасовки, несовершеннолетнего молодого человека, полицейские задержали за плевки в сторону сотрудников правоохранительных органов.

Стоит отметить, что это не первый случай массовых беспорядков в этом лагере. В результате предыдущего подобного происшествия в лагере беженцев во Франции получили травмы 10 человек.

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