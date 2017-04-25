На обвалившемся складе в Липецкой области хранили 28 миллионов литров сока

Лебедянь, Липецкая область, , 19:59 — REGNUM На складе заводе ОАО «ЭКЗ Лебедянский», принадлежащего компании PepsiСo, в Лебедянском районе Липецкой области, хранилось 28 миллионов литров соков, сообщил портал Gorod48 со ссылкой на Липецкого межрайонного природоохранного прокурора Дмитрия Чурсина.

При обрушении склада, которое произошло утром 25 апреля, была повреждена большая часть тары с продукцией, однако сколько именно сока утекло на улицы райцентра, неизвестно. Склад оцеплен, и оценить ущерб от ЧП компания пока не может.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 25 апреля около 10:00 в Лебедяни обрушилась кровля в одном из складских помещений. В результате аварии двое рабочих застряли на высоте примерно в 30 метров. Для их спасения были задействованы промышленные альпинисты. К 14:20 спасатели передали пострадавших медикам и завершили первоочередные работы. Под завалами людей нет, здания поблизости и живущие в них люди находятся вне опасности.

Обрушение произошло на складе готовой продукции, и после него несколько тонн сока потекло по улицам Лебедяни в реку Дон. Следственный комитет начал проверку по данному факту, природоохранная прокуратура будет оценивать вред нанесенный водоему, а региональное управление Росприроднадзора возбудило дело об административном правонарушении.

Химический анализ воды в реке будут проводить несколько лабораторий. Первые данные исследований должны появиться в понедельник, 1 мая.

Сок через дренажные ливневки стекает в реку Дон, однако экологи обеспокоены, что вместе с ним в реку попадает грязь и пыль с улиц, по которым протекали потоки. В месте попадания в Дон сточных вод эксперты и взяли пробы. Эту процедуру повторят в Краснинском и Задонском районах Липецкой области и в Воронежской области.

За состоянием реки будут следить несколько дней, и только по итогам наблюдения можно будет сделать вывод, причинила ли авария на предприятии вред экологии региона.

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