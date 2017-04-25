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Двое нижегородцев похитили человека ради кредита

Происшествия

Похитители пытались получить со своей жертвы долг

Нижний Новгород, 25 апреля 2017, 19:54 — REGNUM  В Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего мужчины и 26-летней женщины, которых подозревают в похищении человека.

Как сообщили ИА REGNUM в СК РФ, 25 марта 2017 года подозреваемые в селе Работки Кстовского района под угрозой применения насилия посадили 40-летнего мужчину в автомашину и привезли его к кафе, где работала его жена. Вызвав ее на улицу, подозреваемые избили женщину, требуя у нее денег.

Затем они вывезли потерпевшего Нижний Новгород и удерживали его в квартире. На следующий день под угрозой расправы они потребовали от мужчины оформить кредит и передать им денежные средства. На следующий день на территории Канавинского района потерпевший получил в микрокредитной организации 6 тыс. рублей. После этого мужчина выбрал подходящий момент и бежал от похитителей.

В ходе следствия было установлено, что еще в 2011 году жена потерпевшего заняла у знакомой 70 тыс. рублей. Именно эти деньги и требовали вернуть подозреваемые. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

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