Двое нижегородцев похитили человека ради кредита

Нижний Новгород, , 19:54 — REGNUM В Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего мужчины и 26-летней женщины, которых подозревают в похищении человека.

Как сообщили ИА REGNUM в СК РФ, 25 марта 2017 года подозреваемые в селе Работки Кстовского района под угрозой применения насилия посадили 40-летнего мужчину в автомашину и привезли его к кафе, где работала его жена. Вызвав ее на улицу, подозреваемые избили женщину, требуя у нее денег.

Затем они вывезли потерпевшего Нижний Новгород и удерживали его в квартире. На следующий день под угрозой расправы они потребовали от мужчины оформить кредит и передать им денежные средства. На следующий день на территории Канавинского района потерпевший получил в микрокредитной организации 6 тыс. рублей. После этого мужчина выбрал подходящий момент и бежал от похитителей.

В ходе следствия было установлено, что еще в 2011 году жена потерпевшего заняла у знакомой 70 тыс. рублей. Именно эти деньги и требовали вернуть подозреваемые. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.