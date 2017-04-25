Лесной пожар охватил 233 квадратных километра в штате Джорджия
С 24 на 25 апреля площадь лесного пожара увеличилась на 22%
Атланта, США, 25 апреля 2017, 19:31 — REGNUM Лесной пожар в штате Джорджия охватил территорию в 233 квадратных километра недалеко от границы со штатом Флорида, 25 апреля сообщает Associated Press.
Порывистый ветер способствует распространению огня в районе болота Окефеноки. С 24 на 25 апреля площадь лесного пожара увеличилась на 22%.
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До настоящего момента площадь возгорания была ограничена территорией Национального заповедника дикой природы Окефеноки, расположенного на юго-востоке штата, соседним Национальным лесным заповедником имени Оцеолы и Национальным лесным заповедником Флориды.
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Напомним, причиной пожара, который начался 6 апреля, стала молния. Чрезвычайные службы штата Джорджия мобилизованы на борьбу с огнем.
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