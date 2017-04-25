Макаревич: директору ДК ГАЗ заранее не рекомендовали проводить наш концерт

Нижний Новгород, , 18:35 — REGNUM За неделю до концерта группы «Машина времени» в Нижнем Новгороде директору ДК ГАЗ поступил звонок. Звонивший «не рекомендовал» проводить концерт. Об этом лидер группы Андрей Макаревич сообщил на своей станице в социальной сети.

При этом он не знает, кто именно звонил и какое ведомство этот человек мог представлятьл.

«Поскольку к тому времени почти все билеты были раскуплены, и никаких письменных распоряжений не последовало, мы решили настоять на своём, внять голосу разума и концерт не отменять», — пишет музыкант.

По его словам, через 40 минут после начала на сцену передали записку о том, что поступил звонок о взрывном устройстве, необходимо объявить антракт на 20 минут и ещё раз проверить зал.

В время антракта зрителей вывели на улицу, а зал был оцеплен полицией. Кинологи с собаками дважды прошли по залу, но ничего не нашли. Тем не менее, зрителей в зал пока не пускали.

«Оказывается, ждут распоряжения начальника УВД города. Ждем и мы. И 800 зрителей на улице, которые греются, распевая наши песни и уходить никуда не хотят. Наконец через полчаса появляется крепкий дяденька представляющийся начальником УВД города, — пишет Макаревич — Дяденька сообщает, что собака всё-таки нашла искомый предмет. Где, какой предмет? «Не ваше дело». В общем, мы должны выйти к зрителям, сообщить что концерт отменяется и покинуть зал».

Музыканты заявили, что раз полиция нашла бомбу, что пусть начальник УВД «сам пойдёт и обрадует зрителей».

«А нам для отмены концерта нужно всего-навсего его письменное распоряжение с подписью. Какие-либо бумаги он подписывать категорически отказывается — он, оказывается, не запрещает, а «рекомендует"[…] В общем, мы пободались еще минут 15. После того, как товарищ заметил, что его снимают, он вдруг развернулся и ушел. Через 5 минут счастливых зрителей пустили в зал, и концерт был доигран», — сообщил Макаревич.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля 2017 года концерт группы «Машина времени» оказался под угрозой срыва. По данным правоохранительных органов, был получен анонимный телефонный звонок о том, что в зале ДК ГАЗ модет быть заложено взрывное устройство. К зданию ДК были стянуты службы экстренного реагирования. Зрителей вывели из ДК.

После того, как зал был обследован кинологами со служебной собакой, концерт возобновился.