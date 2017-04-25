В Чувашии депутат злостно не исполняла решение суда

Чебоксары, , 18:21 — REGNUM В Чувашии вынесен приговор директору одной из коммерческих организаций, расположенных в Ибресинском районе. Светлана Емельянова признана виновной в совершении трех эпизодов преступления, предусмотренного ст. 315 УК РФ (злостное неисполнение решение суда). Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Чувашии.

Как следует из материалов уголовного дела, тремя решениями Арбитражного суда Чувашской Республики с организации, которую возглавляет осужденная, в пользу ее кредиторов были взысканы денежные средства на общую сумму свыше 700 тыс. рублей. Однако в 2016 году женщина открыла новые расчетные счета в другом банке, через которые проводила расходные операции, в результате чего удержания с основного расчетного счета возглавляемого ею предприятия в счет погашения задолженности не производились. Кроме того, она также не перечисляла на депозитный счет управления ФССП России по Чувашской Республике 50% от суммы поступавших туда денежных средств для погашения суммы долга.

Стоит отметить, что Емельянова является депутатом собрания депутатов Ибресинского городского поселения Ибресинского района.

Причастность осужденной к совершенным преступлениям подтверждается ее признательными показаниями, а также материалами исполнительных производств и бухгалтерской документацией.

По ходатайству районного депутата уголовное дело рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства.