В Чувашии главу поселения обвиняют в махинациях с землёй

Чебоксары, , 18:03 — REGNUM В Чувашии бывший глава Кшаушского сельского поселения Чебоксарского района обвиняется в махинациях с земельным участком, который принадлежал другому человеку. Ему инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, совершенное главой органа местного самоуправления), сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Чувашии.

По версии следствия, в июне 2008 года глава поселения изготовил заведомо подложную архивную выписку из постановления главы Кшаушской сельской администрации Чебоксарского района, якобы вынесенного в 1999 году, о выделении его знакомому земельного участка площадью 0,29 гектара, расположенного в деревне Курмыши Чебоксарского района, и закреплении в его собственность для ведения личного подсобного хозяйства.

В ноябре 2009 года на основании указанной подложной выписки новый фиктивный владелец этой земли зарегистрировал на участок право собственности. В действительности же указанный земельный участок с июня 2001 года принадлежал другой гражданке на праве наследства. В результате указанных преступных действий обвиняемого ей был причинен имущественный ущерб в размере свыше 185 тыс. рублей, что подтверждено заключением судебной экспертизы.

В 2016 году решением суда данная подложная выписка из постановления главы Кшаушской сельской администрации Чебоксарского района признана недействительной, также признано недействительным зарегистрированное право собственности нового фиктивного владельца на этот земельный участок, а право собственности на него признано за потерпевшей.