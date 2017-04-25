В Коми осудили 11 человек, которые распространяли «спайсы»

Сыктывкар, , 17:50 — REGNUM Эжвинский районный суд Сыктывкара рассмотрел уголовное дело в отношении участников межрегионального преступного сообщества, сбывавших наркотические средства в крупных и особо крупных размерах на территории Коми. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Одиннадцать соучастников признаны виновными в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств в крупном и особо крупном размерах, шестеро из них также осуждены по статье — участие в преступном сообществе.

Судом установлено, что в 2014—2015 гг. А. Швец, входивший в состав межрегионального преступного сообщества, выполнял роль оператора, а затем — регионального склада синтетических наркотиков. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий у него была изъята сумка с 11 килограммами «спайсов». В дальнейшем в ходе расследования удалось установить других участников преступного сообщества, а также других соучастников, входивших в состав организованной преступной группы. Так, Забоев и Ярошенко выполняли роли склада наркотиков на территории Ухты, где и были задержаны при попытке перепрятать наркотические средства, заподозрив слежку. Еще пять злоумышленников выполняли функции закладчиков в составе организованной преступной группы, занимаясь раскладкой «спайсов» по тайникам в Сыктывкаре.

Деятельность наркоторговцев была тщательно законспирирована. Для переписки они использовали электронные средства связи с криптозащитой, а также обезличенные платежные системы.

Вину в инкриминируемых деяниях признали восемь из одиннадцати сообщников, трое полностью отрицали свою причастность к преступной деятельности.

В зависимости от роли и характера содеянного суд назначил наркоторговцам наказания в виде лишения свободы на сроки от 5 до 13 лет с назначением дополнительных наказаний в виде штрафов и ограничения свободы. При этом у осужденных конфисковано имущество и денежные средства, полученные в результате незаконного обогащения за счет сбыта наркотических средств.