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Воспитатель архангельского детского сада употребляла наркотики

Происшествия

Трудовой договор с ней расторгнут

Котлас, Архангельская область, 25 апреля 2017, 17:05 — REGNUM  Котласской межрайонной прокуратурой в ходе осуществления надзора за исполнением законодательства в сфере защиты прав несовершеннолетних установлено, что младший воспитатель МДОУ «Детский сад № 18 «Сказка» города Котласа ранее была привлечена к административной ответственности за употребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Архангельской области.

По данному факту прокурором руководителю комитета по управлению образованием администрации МО «Котлас» внесено представление об устранении нарушений закона. В прокуратуре считают, что факт допущения младшего воспитателя к выполнению своих служебных обязанностей создает предпосылки к угрозе жизни и здоровья несовершеннолетних, находящихся в детском саду.

Сейчас с работником расторгнут трудовой контракт, доводы представления признаны законными и обоснованными.

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