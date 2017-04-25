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«Плохо, но не трагедия»: спасать Лебедянь от потопа из сока будет Pepsi

Происшествия

Ликвидация последствий обрушения склада на липецком заводе продолжается

Pepsi
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Pepsi

Лебедянь, Липецкая область, 25 апреля 2017, 16:41 — REGNUM  В Лебедянском районе Липецкой области собирают комиссию по делам ГО и ЧС после обрушения склада на заводе ОАО «ЭКЗ Лебедянский», принадлежащем компании PepsiСo, сообщает портал Gorod48 со ссылкой на главу районной администрации Михаила Мицука.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 25 апреля около 10:00 в Лебедяни обрушилась кровля в одном из складских помещений. В результате аварии двое рабочих застряли на высоте примерно в 30 метров. Для их спасения были задействованы промышленные альпинисты. К 14:20 спасатели передали пострадавших медикам и завершили первоочередные работы. Под завалами людей нет, здания поблизости и живущие в них люди находятся вне опасности.

Обрушение произошло на складе готовой продукции, и после него несколько тонн сока потекло по улицам Лебедяни в реку Дон. Следственный комитет начал проверку по данному факту, природоохранная прокуратура будет оценивать вред нанесенный водоемы, а региональное управление Росприроднадзора возбудило дело об административном правонарушении.

Мицук заявил, что соком с пострадавшего склада залило всего одну улицу, и большая часть «потопа» уже утекла в реку Дон. Объекты городского хозяйства при этом не пострадали. Ликвидировать последствия аварии будет компания PepsiCo.

«Самое главное, что сок не представляет опасности для людей. Он не какое-то опасное вещество, которое может нанести ущерб. Это пищевая продукция. Как ее убрать, я думаю, мы сможем решить оперативно вместе с городскими службами», — цитирует РИА Новости слова директора по коммуникациям PepsiCo Марины Зибаревой.

Читайте ранее в этом сюжете: Росприроднадзор возбудил дело из-за «рек сока» в Липецкой области

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