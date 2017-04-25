Для самообороны: взорвавшуюся в Дагестане гранату хранил дед школьника

Махачкала, , 15:43 — REGNUM Дагестанский школьник, который принес в компьютерный клуб гранату, признался, что нашел ее в тайнике у деда. 75-летний пенсионер сообщил правоохранительным органам, что приобрел гранату для самообороны, чтобы защищаться от боевиков, напавших на Дагестан в конце августа — начале сентября 1999 года.

Всего в тайнике было четыре гранаты, пишет «Комсомольская правда на Северном Кавказе». Мужчина хранил их у себя в сарае. Внук, проживающий с бабушкой и дедушкой, взял гранату, чтобы похвастаться перед сверстниками.

После того, как произошел взрыв в клубе, мужчина испугался, что ему придется отвечать за незаконное хранение боеприпасов. Он выбросил оставшиеся три гранаты в поле, пишет издание. Когда его внука задержали, полицейские вместе с саперами отправились в указанное место и обезвредили боеприпасы.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв в игровом салоне в селе Агвали Цумадинского района произошел 24 апреля, около 14:00. Как было установлено, взорвалась граната, которую принес в клуб подросток. В результате погиб один ребенок. Получили ранения 10 человек, из них четверо — школьники, шестеро — студенты.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» и «Незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств».

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