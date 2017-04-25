Росприроднадзор возбудил дело из-за «рек сока» в Липецкой области

Лебедянь, Липецкая область, , 15:36 — REGNUM Управление Росприроднадзора по Липецкой области приняло меры реагирования после аварии в городе Лебедянь. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, возбуждено дело об административном правонарушении.

25 апреля около 10:00 в Лебедяни обрушилась кровля в одном из складских помещений ОАО «ЭКЗ Лебедянский», принадлежащего компании PepsiСo. В результате аварии двое рабочих застряли на высоте примерно в 30 метров. Для их спасения были задействованы промышленные альпинисты.

К 14:20 спасатели передали пострадавших медикам и завершили первоочередные работы. Под завалами людей нет, здания поблизости и живущие в них люди находятся вне опасности.

Как уже сообщало ИА REGNUM, обрушение произошло на складе готовой продукции, и после него несколько тонн сока потекло по улицам Лебедяни в реку Дон.

В адрес регионального управления из Липецкой межрайонной природоохранной прокуратуры и ООО «Лебедянский» поступила информация о возникновении аварийной ситуации на заводе, а так же о нарушении правил охраны водных объектов.

На место происшествия выехала оперативная группа сотрудников управления Росприроднадзора по Липецкой области совместно с другими специалистами для обследования территории и отбора проб. По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении.