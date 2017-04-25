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6,5 года тюрьмы за мошенничество: На Кубани осудили заместителя атамана

Происшествия

Сам Николай Нестеренко в последнем слове заявил, что не сомневался в том, что будет осужден

Николай Ярошенко. Заключенный (фрагмент). 1878
Николай Ярошенко. Заключенный (фрагмент). 1878

Краснодар, 25 апреля 2017, 15:22 — REGNUM  В Краснодарском крае 68-летнему заместителю атамана Анапского районного казачьего общества Николаю Нестеренко придется провести в тюрьме 6,5 лет. Такое наказание ему вынес суд. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР 25 апреля, служители Фемиды признали его виновным сразу по двум статьям УК РФ.

Нестеренко инкриминировали мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ) и фальсификацию доказательств по гражданскому делу (ч.1 ст.303 УК РФ).

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Доказано, что закон Нестеренко преступил в 2013 году. Мужчина через суд потребовал у администрации города Анапа предоставить ему в собственность муниципальный земельный участок в селе Сукко, на котором располагался принадлежащий ему хозблок. При этом в орган местного самоуправление заместитель атамана не обращался, хотя завил об обратном.

На основании предоставленных подложных доказательств суд обязал администрацию заключить с ним договор купли-продажи земельного участка площадью свыше 2,2 тыс. кв. метра.

«В результате в 2015 году земельный участок выбыл из муниципальной собственности, причинив ущерб муниципалитету в размере рыночной стоимости, которая составила более 3 млн рублей», — уточнили в СКР.

Отбывать наказание Николай Нестеренко будет в колонии общего режима. У осужденного еще есть возможность оспорить вынесенный судом приговор.

«С момента моего незаконного задержания я не сомневался, что буду осужден. В свое время не получилось показательно меня убить, теперь решили показательно посадить», — сказал Нестеренко в последнем слове.

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Напомним, заместитель атамана Анапского районного казачьего общества Николай Нестеренко проходил свидетелем по уголовному делу банды бывшего депутата Законодательного собрания Краснодарского края Сергея Зиринова. Преступная группировка насчитывала до 10 человек и действовала с 1999 года. В феврале 2013 года банда Сергея Зиринова пыталась убить кошевого атамана анапского отдела Кубанского казачьего войска Николая Нестеренко, но в результате нападения был убит его водитель. Также члены преступной группировки совершили убийство генерального директора санатория «Малая бухта» Виталия Садовничего и его жены Ольги Иванкиной, предпринимателя из Новороссийска Салмана Набиева. В октябре 2016 года «теневой хозяин Анапы» Сергей Зиринов был осужден к 22 годам колонии строго режима.

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