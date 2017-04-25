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Липецкая прокуратура оценит ущерб Дону от завода Pepsi

Происшествия

После ЧП, в котором пострадали двое рабочих, по улицам города текут реки из сока

Лебедянь, Липецкая область, 25 апреля 2017, 15:21 — REGNUM  Оперативные работники прокуратуры области и Липецкий межрайонный природоохранный прокурор выехали на место обрушения склада ОАО «ЭКЗ Лебедянский», принадлежащего корпорации PepsiCo. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Как ранее сообщалось, в городе Лебедянь около 10:00 25 апреля произошло обрушение склада ОАО «ЭКЗ Лебедянский». По предварительным данным МЧС России по Липецкой области, при обрушении пострадали два человека.

На место происшествия выехали представители прокуратуры области, СУ СК России по Липецкой области, прокурор района.

Из-за аварии на складе разлилось несколько тонн сока, который по улицам города стекает в реку Дон. Для определения возможного ущерба, причиненного водному объекту в результате техногенной аварии, на месте происшествия работает Липецкий природоохранный прокурор, специалисты контролирующих органов в сфере природопользования.

Как уже сообщало ИА REGNUM, двое рабочих застряли на высоте примерно в 30 метров в строительной люльке на одной из опор здания. Для их спасения были задействованы промышленные альпинисты.

К 14:20 спасатели передали пострадавших медикам и завершили первоочередные работы. Под завалами людей нет, здания поблизости и живущие в них люди находятся вне опасности.

Читайте ранее в этом сюжете: Липецкие следователи проверяют ЧП на заводе в Лебедяни

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Обрушения зданий
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