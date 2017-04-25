Липецкие следователи проверяют ЧП на заводе в Лебедяни

Лебедянь, Липецкая область, , 15:08 — REGNUM В Липецкой области проводится доследственная проверка по факту обрушения склада на территории сокового завода. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области.

25 апреля около 10:00 на территории завода по производству соков произошло обрушение металлоконструкции складского помещения площадью более тысячи квадратных метров. Обрушился склад готовой продукции высотой с девятиэтажное здание.

По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Липецкой области организована доследственная проверка.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты СК России по Липецкой области. Ведется осмотр, изымается представляющая для следствия техдокументация. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как уже сообщало ИА REGNUM, двое рабочих застряли на высоте примерно в 30 метров в строительной люльке на одной из опор здания. Для их спасения были задействованы промышленные альпинисты.

К 14:20 спасатели передали пострадавших медикам и завершили первоочередные работы. Под завалами людей нет, здания поблизости и живущие в них люди находятся вне опасности.

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