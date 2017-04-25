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Ремонт квартиры в обмен на контракт: чиновников будут судить в Хабаровске

Происшествия

Перед судом предстанут бывший сотрудник аппарата полпреда президента в ДФО и сотрудники правительства Хабаровского края по обвинению в коррупции

Хабаровск, 25 апреля 2017, 14:39 — REGNUM  Бывших главного федерального инспектора по Хабаровскому краю, зампреда регионального правительства и начальника КГКУ «Служба заказчика Минстроя Хабаровского края» будут судить за коррупционные преступления. Чиновников обвиняют в мошенничестве, взяточничестве, посредничестве во взяточничестве и превышении должностных полномочий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СКР по Хабаровскому краю.

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По версии следствия, в 2015 году главному федеральному инспектору по Хабаровскому краю потребовалось сделать в служебной квартире хороший ремонт. Но обратился высокопоставленный чиновник аппарата полпреда президента в ДФО не в строительную компанию, а к зампреду правительства Хабаровского края. И предложил ему найти организацию, которая сделает ремонт в его служебной квартире за свой счет.

Чиновник переадресовал просьбу начальнику краевой службы заказчика. Вскоре была найдена подходящая компания, директор которой, в обмен на ремонт, попросил оказать содействие в электронном аукционе по реконструкции здания детского сада в психоневрологический диспансер. Цена контракта составляла 40 млн рублей.

В результате ремонт в служебной квартире главного федерального инспектора, стоимостью более 3 млн рублей, был сделан, а коммерческая организация стала победителем аукциона, не взирая на несоответствие требованиям.

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На счету чиновников краевого правительства также «мутные» схемы с госконтрактами на строительство различных социальных объектов в Хабаровском крае.

Бывший главный федеральный инспектор по ходатайству следствия заключен под стражу.

Уголовное дело в отношении бывшего начальника краевой службы заказчика рассмотрено в особом порядке. Ему вынесен обвинительный приговор, экс-чиновник оштрафован на 60 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, политическая партия «Справедливая Россия» внесла в Госдуму законопроект, отменяющий условное наказание для коррупционеров. Ранее эта же партия выступила с предложением отменить сроки давности за коррупционные преступления.

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