В Севастополе приговорили к колонии 68-летнего педофила
Совершал половые преступления в отношении ребенка, являясь сожителем ее бабушки
Севастополь, 25 апреля 2017, 14:42 — REGNUM В Севастополе 68-летнего пенсионера приговорили к 13 годам колонии за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении 8-летней внучки своей сожительницы. Об этом 25 апреля сообщили в пресс-службе Следственного Комитета РФ по Севастополю.Следствие и суд установили, что мужчина, являясь сожителем бабушки, совершал половые преступления в отношении ребенка с июня 2014 по июнь 2015 года — когда внучка с бабушкой гостили у мужчины в Ростовской области и когда сожитель женщины приезжал к ней в гости в Севастополь.
В результате совершения особо тяжких преступлений ребенку была причинена серьезная психологическая травма, выразившаяся в посттравматическом расстройстве.
Приговором Балаклавского районного суда мужчина признан виновным в инкриминируемом ему преступлении. Ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строго режима с дальнейшим ограничением свободы сроком на один год.
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Убийства и жестокое обращение с детьми
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