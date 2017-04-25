В Севастополе приговорили к колонии 68-летнего педофила

Севастополь, , 14:42 — REGNUM В Севастополе 68-летнего пенсионера приговорили к 13 годам колонии за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении 8-летней внучки своей сожительницы. Об этом 25 апреля сообщили в пресс-службе Следственного Комитета РФ по Севастополю.

Следствие и суд установили, что мужчина, являясь сожителем бабушки, совершал половые преступления в отношении ребенка с июня 2014 по июнь 2015 года — когда внучка с бабушкой гостили у мужчины в Ростовской области и когда сожитель женщины приезжал к ней в гости в Севастополь.

В результате совершения особо тяжких преступлений ребенку была причинена серьезная психологическая травма, выразившаяся в посттравматическом расстройстве.

Приговором Балаклавского районного суда мужчина признан виновным в инкриминируемом ему преступлении. Ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строго режима с дальнейшим ограничением свободы сроком на один год.