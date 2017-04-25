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Киев: В расследовании убийства Вороненкова есть положительные сдвиги

Происшествия

По данным следствия, экс-депутат погиб от руки гражданина Украины Павла Паршова

Киев, 25 апреля 2017, 13:52 — REGNUM  В расследовании убийства бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова достигнуты позитивные результаты. Об этом заявил начальник Национальной полиции Украины Сергей Князев, передает 25 апреля «112 Украина».

«Есть положительные сдвиги по установлению лиц, причастных к совершению умышленного убийства бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова», — сказал Князев на коллегии МВД.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков был застрелен в центре Киева. Охраннику Вороненкова удалось ранить нападавшего, в тот же день стрелок скончался в больнице. По данным следствия, нападавший — уроженец Севастополя, гражданин Украины Павел Паршов, прослуживший в Нацгвардии в течение года.

В начале апреля Госдума РФ поручила профильным комитетам запросить у Генпрокуратуры сведения о криминальных связях Дениса Вороненкова. Поводом для обращения парламентариев стали материалы о коррупционных связях экс-депутата, появившиеся в СМИ.

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